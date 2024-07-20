Mesleği babasından devraldı! Klasik hurda araçları hayata döndürüyorlar

Otomobil tamircisi babası sayesinde klasik otomobillerle tanışan Adem ve Haydar Demirkaya kardeşler, şehir şehir gezerek ulaştıkları hurda araçları yeni bir görünüme kazandırıyorlar. Araçların bazılarını satan iki usta çocuğunu ise garajlarında tutuyor.

İzmir’de yaşayan ve Buca ilçesindeki tamirhanelerinde baba mesleğini sürdüren Adem (43) ve Haydar Demirkaya (47) kardeşler, sayıları az olan klasik otomobil ustaları olarak biliniyor.

HURDAYA ÇIKMIŞ ARAÇLARI TOPLUYORLAR

İki kardeş, şehir şehir gezerek, hurdaya çıkmış klasik araçları topluyor ve onları yenileyerek, ilk üretildikleri zamanki haline getiriyor. Ortalama 1 ile 3 yılda, ‘kullanılamaz’ denilen araçları ilk günkü yeniliğe kavuşturan iki usta, araçların bir kısmını satsa da çoğunu günlük hayatta kullanmak için garajlarında tutuyor.

“BU İŞ BABA MESLEĞİ”

Çocukluğundan bu yana arabaların içinde büyüdüklerini belirten Adem Demirkaya, “Bu iş baba mesleği. Okul zamanında, evden çantayı bıraktığımız gibi kendimizi sanayide buluyorduk. Çocukluğumuzun filmlerinde bu arabalar vardı. Baba mesleğimiz olması, çevremizde bu arabaların olması, televizyonda bu arabaları izlememiz herhalde bizi buraya yönlendirdi. Uzun süreden beri hep sanayide, bu dükkanın içinde devam ediyoruz” diye konuştu.

ÇEVRESİNDEKİLER ‘HURDACI ADEM’ OLARAK TANIYOR

Tamirhanedeki araçların birçoğunun yürümeyecek durumda olduğunu ve bakımını yaptıktan sonra hala kullandıklarını aktaran Demirkaya, şunları kaydetti:

“Bu kadar eski arabayla uğraştığım için herkes bana ‘bu arabalar hurda vaziyette. Sen hurdacı mısın?’ diye diye adım ‘Hurdacı Adem’ olarak kaldı. Yürümeyen, kötü durumda, milletin hurda dediği arabaları alıp restorasyon sürecinden geçirip yeniden trafiğe kazandırmayı seviyoruz.”

Hurda araçları bulmak için Türkiye'nin her yerine gittiklerini vurgulayan Demirkaya, “Daha önce internet de yoktu. Arabaya binip köy köy, şehir şehir, mahalle mahalle gezdiğimiz oluyordu. Birçok şehir gezdiğimiz için artık tanınıyoruz. Bizi arayıp ‘burada bir araba var, bunu da alır mısın?’ diyenler oluyor. İnsanların aracını alıp yürür hale getirince onların da hoşuna gidiyor” ifadelerine yer verdi.

“SEVDİĞİMİZ İÇİN BİZE ZOR GELMİYOR”

Dükkana getirdikleri araçları ‘sil baştan’ yaptıklarını ifade eden Demirkaya, “Kaporta süreci, boya, döşeme, elektrik, mekanik, aksesuar, krom işleri, cam işleri, bunlar çok uzun bir süreç. Ortalama 1 ile 3 yıl süren arabalar var. Bulunmayan parçaları da elde yapıyoruz. Süreç uzun ama keyifli. Sevdiğimiz için bize zor gelmiyor” diye konuştu.

TOPLAMA MASRAFI 2,5 MİLYON TL’Yİ BULUYOR

Depolarında 100’ün üstünde hurda aracın olduğunu söyleyen Demirkaya, trafiğe dönmeyecek durumda olan araçları donör olarak kullandıklarını anlattı. Sözlerini sürdüren Demirkaya, “Mesela Adana'da Konya'da bir araba var, yürümüyor. Bizden parça istiyorlar. Bizde de olmayan parça varsa bunları yurt dışından getirtiyoruz. Bir araca; işçiliğine ve yapım süresine göre değişmekle birlikte; 500 bin ile 2,5 milyon TL arasında masraf etmişliğimiz var. Yaptığımız araçları çoğu zaman garajımıza koyuyoruz ve daha sonra kullanmak için saklıyoruz. Satmaya kıyamıyoruz. Şu an yapılmayı bekleyen çok aracımız var. Yapıp da satmadığımız ise 15-20 adet aracımız garajda bekliyor” dedi.

“YENİ ARABAYA BIRAKIP ESKİSİNE BİNİYORUZ”

Demirkaya, kendisinde de yeni model araçların olduğunu ama bir yerden sonra onları kullanmanın rahatsızlık verdiğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Yeni arabamızı kenara bırakıp eski arabaya biniyoruz. Biz eski arabalarımızı daha kullanılır hale getiriyoruz. Direksiyon sistemlerini yeni modele çeviriyoruz. Frenleri, daha güvenli hale getiriyoruz. Yeni araç kullanmak belki güzel ama biz genelde araçlarımızı yeni gibi, günlük kullanıma uygun hale getirdiğimiz için bize daha çok keyif veriyor.”