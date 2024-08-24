Meteoroloji sarı kod verdi! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak bekleniyor...

Meteoroloji son tahminlerini paylaştı. Raporda birçok il için sarı kod yer aldı. Yurt genelinde hakimiyetini sürdüren sıcak havanın yerini sağanağa bırakacağı tahmin ediliyor. İşte yağış beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Buna göre yurdun kuzey ve iç bölgelerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Trakya'nın batısı, Ege'nin güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevresinde, İç Anadolu (Eskişehir hariç) ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Bugün beklenen yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi çevreleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş ile Kayseri'nin doğu, Sivas'ın güney çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

4 İLE SARI KOD VERİLDİ

Meteoroloji tarafından Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı kod verildi. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Giresun ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağışlı havanın etkisini göstermesi ile birlikte kavurucu sıcaklarda hissedilir derecede azalma olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün rüzgarın Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.