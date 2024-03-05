Meteoroloji Uzmanı "mart kapıdan baktıracak" diyerek duyurdu! 81 ilde sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bu hafta sert bir şekilde düşüşe geçiyor. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz "mart kapıdan baktıracak" diyerek 81 ilde sıcaklıkların 10 derece birden düşeceğini söyledi.

Türkiye mevsim normallerinin üzerinde geçirdiği kış aylarını geride bırakıyor. İstanbul'da bu yıl kar yağışı görülmezken, ilk bahar soğuk hava ile geliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar çarşambadan itibaren yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz "Mart ayı adeta kapıdan baktıracak" diyerek sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yurt genelinde etkisini artıracağını söyledi.

81 İLDE SICAKLIKLAR 10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Yavuz, sıcaklıkların yurt genelinde 10 derece kadar düşeceğini ve bütün haftanın yağışlı geçeceğini belirtti. Batı bölgelerinde yarın sabah başlayacak yağışların 5 günlük periyotta yurdun büyük bölümünde görüleceğini belirten Yavuz, "Batı bölgelerindeki yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, çarşambadan itibaren kuzeyden gelen yeni bir yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklarının düşmesini, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinin yükseklerinde karla karışık yağmurla kar yağışının görülmesini bekliyoruz." dedi.

SÜRÜCÜLER DİKKATLİ OLMALI

Ege'nin güneyi, Akdeniz'in batısı ve İç Anadolu'nun güneyinde yarın kuvvetli lodosun etkili olacağını bildiren Yavuz, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BAHARA ALDANMAYIN, MART AYI KAPIDAN BAKTIRACAK

Yağışların hafta sonu Doğu Anadolu'da görülmesinin ardından yurdu terk edeceğini ve yeni bir sistemin görüleceğini ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Sıcaklıklar şu an mevsim normallerinin üstünde ancak çarşamba gününden itibaren düşüşler başlıyor. Perşembe ve cuma günü sıcaklıklar mevsim normallerinde olacak, hafta sonu ise mevsim normallerinin altına düşecek. İlk değerlendirmelere göre mart ayı adeta kapıdan baktıracak. Yurt genelinde 10 derece gibi hızlı bir sıcaklık düşüşü görülebilecek. Mevsim geçişlerinde vatandaşlarımız sıcak havayı görünce rahatlıyorlar ama bahara aldanmamak gerekiyor. Çarşambadan itibaren hava durumuna dikkat etmek gerekiyor."

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da hafta boyunca görülecek yağışların gün içerisinde aralıklı olacağını ve etkisini kaybedeceğini belirten Yavuz, perşembe ve cuma günü özellikle Kızılcahamam gibi kuzey ilçelerde kar yağışı ihtimali olduğunu söyledi.

Yavuz, "Ankara'da hava sıcaklığı 18 derece iken sıcaklık hafta sonu 8 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıklarının ise 4 dereceden eksi 2'ye kadar düşmesini bekliyoruz." dedi.

İstanbul'da dört gün boyunca yağış görüleceğini dile getiren Yavuz, sıcaklıkların gündüz 15-16 dereceden 10 dereceye, gece ise 8-10 dereceden 4 dereceye kadar ineceğini aktardı.

İzmir'de de dört gün boyunca aralıklarla yağış görüleceğini bildiren Yavuz, gündüz ve gece sıcaklıkların 7-8 derece kadar düşeceğini kaydetti.