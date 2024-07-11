Meteoroloji ve AKOM uyardı! İstanbul, Ankara ve birçok kente kuvvetli sağanak geliyor

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bunalttığı bazı kentler yağmurla serinleyecek, yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava tahmin raporunda 6 kenti sarı kod ile uyardı, İstanbul ve Ankara'da sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji 11 Temmuz 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak beklenen illeri belli oldu. Ankara ve İstanbul'da gün içinde yerel kuvvetli beklenen yağmurlar 6 kentte ise etkisini iyice hissettirecek. Hava sıcaklıklarında ise değişim beklenmiyor. İşte günün hava durumu tahminleri ve uyarılar...

11 TEMMUZ 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Ardahan, Kars çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar Kastamonu, Çorum, Çankırı, İstanbul çevreleri ile Kırıkkale'nin kuzey kesimleri ve Ankara'nın kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli olacak.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre; 11-12 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü öğle saatlerine kadar sürmesi beklenen yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

6 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, gök gürültülü kuvvetli sağanak beklenen 6 kenti sarı kod ile uyardı ve bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Sarı kod ile uyarı alan iller şöyle: Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu ve Kırıkkale.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 38°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 35°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu