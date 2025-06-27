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Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı! Rüzgar ve fırtına göz açtırmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Meteoroloji&#039;den 9 kente sarı kodlu uyarı! Rüzgar ve fırtına göz açtırmayacak
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yaptı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

9 KENTE UYARI

Açıklamada Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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