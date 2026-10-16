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Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi, birçok sefer iptal edildi

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Meteoroloji'den fırtına uyarısı geldi, birçok sefer iptal edildi
Başlık ResmiMeteoroloji'den fırtına uyarısı geldi, birçok sefer iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilirken, rüzgarın saatte 90 kilometreye ulaşması bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in bazı kesimleri için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'da bazı vapur seferleri de iptal edildi.

HIZI SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK

MGM'den yapılan açıklamaya göre, yarın akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 60 ila 80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Yarın gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, 18 Ekim Pazar günü sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde kuvvetli fırtına tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden saatte 70 ila 90 kilometre hızla eseceği öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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İSTANBUL'DA BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ, kentte etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Şehir Hatlarının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Üsküdar-Haliç, Beşiktaş-Haliç ve Kadıköy-Haliç hatları ile Uzun Boğaz Turu seferleri iptal edildi.

Bazı hatlarda ise belirli saatlerden sonraki seferler gerçekleştirilemeyecek. İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

  • Kadıköy-Karaköy Hattı: Saat 21.00'den sonraki seferler
  • Üsküdar-Eminönü Hattı: Saat 20.30'dan sonraki seferler
  • Beykoz-Sarıyer Hattı: Saat 18.55'ten sonraki seferler
  • Küçüksu-İstinye Hattı: Saat 18.40'tan sonraki seferler
  • Çubuklu-İstinye Hattı: Saat 19.00'dan sonraki seferler
  • Büyükada-Sedef Adası Hattı: Tüm gece seferleri
  • Kadıköy-Karaköy-Beşiktaş Hattı: Tüm gece seferleri

Yetkililerin fırtına uyarısı doğrultusunda vatandaşların ulaşım planlarını yaparken güncel sefer duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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