Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağında üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Maltepe metro istasyonunda yürüyen merdivenlerde üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı.

İşten evine gitmek için Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın Ayrılık Çeşmesi durağını kullanan Güner Yertek, Maltepe istasyonunda indikten sonra yürüyen merdivenlere geçti.

Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı - 1. Resim

ÜZERİNE REKLAM PANOSU DÜŞEN KADIN HASTANELİK OLDU

Bu sırada üzerine reklam panosunun düşmesi sonucu başından yaralanan Yertek'in yardımına çevredekiler koştu.

Yertek, istasyona gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Metro istasyonunda üzerine reklam panosu düşen kadın yaralandı - 2. Resim

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Yertek, sorumlular hakkında polise şikayette bulundu.

Metro istasyonu sorumlusu N.U.İ'nin şüpheli olarak alınan ifadesinde, metro girişinde çalışma yapıldığını ve yüklenici firmanın ismini bilmediğini beyan ettiği öğrenildi.

Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

13-16 Mayıs BİM aktüel kataloğu yayınlandı! Vantilatör, 2'li Türk Kahve Makinesi ve Elektrikli Bisiklet raflarda yerini aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı! Trafik yoğunluğu meydana geldi - GündemİETT otobüsü ile beton mikseri çarpıştı!İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız" - Gündemİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız"Şişli'de darp ettikleri Erol Eğrek hayatını kaybetmişti! 4 koruma tutuklandı - GündemŞişli'de darp ettikleri Eğrek hayatını kaybetmişti!Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak! PKK fesih için bir kongre daha yapacak - Gündem"Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak"Mavi Vatan’da bir ilk! ATMACA güdümlü mermisi TCG Kınalıada'dan ateşlendi - GündemMavi Vatan’da bir ilk! ATMACA, TCG Kınalıada'dan ateşlendiTürkiye'den deprem bölgesi Myanmar'a yardım eli uzandı! - GündemTürkiye'den deprem bölgesi ülkeye yardım eli!
Sonraki Haber Yükleniyor...