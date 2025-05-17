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Metrobüs çalışması nedeniyle bu yollar 2 gün boyunca kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Metrobüs çalışması nedeniyle bu yollar 2 gün boyunca kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, metrobüs hattı projesi çerçevesinde yapılacak çalışma nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu. Çalışmalar 18-19 Mayıs günlerinde yapılacak, işte detaylar.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehir Hastanesi ile Gar Meydanı arasında hizmet sunacak metrobüs projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

UYARI YAPILDI

Çalışmalar çerçevesinde Adapazarı Farabi Caddesi’nde (Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Camii arası) gerçekleştirilecek yol çalışmaları için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan sürücülere uyarı yapıldı.

TARİH VE SAAT VERDİLER

Yapılan açıklamada metrobüs hattı çalışmalarının hızla devam ettiği ifade edilerek, "Metrobüs hattı projesi kapsamında 18 Mayıs Pazar günü saat 06.00 ile 19 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’e kadar Farabi Caddesi’nin Donanma Sokak Kavşağı ile Şeker Hilal Cami arasındaki çarşı yönü istikameti çalışmalar dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica ederiz" denildi.

Metrobüs çalışması nedeniyle bu yollar 2 gün boyunca kapatılacak! Yola çıkacaklar dikkat - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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