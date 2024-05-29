Metrobüs cayır cayır yandı! Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul Küçükçekmece'de bir metrobüs alev aldı. Ekipler yangına müdahale ederken seferlerde aksama yaşanıyor.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Çevredeki insanlar panik olurken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın kameralarla da görüntülenirken, seferlerde ise aksama meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...