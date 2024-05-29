Anne babasını öldürüp intihara kalkışmıştı! Vahşetin nedeni ortaya çıktı

İzmir'de 25 yaşındaki Kamil Yılmaz, dün gece anne ve babasını öldürerek intihara kalkıştı. Genç ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıken vahşetin nedeni ortaya çıktı. Cenazeleri almaya gelen Emin Yıldız, “Uyuşturucu krizine girince anne ve babasından para istiyor. Anne ve baba da vermeyince olayı gerçekleştiriyor." dedi.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde uyuşturucu bağımlısı Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kamil Yılmaz, annesi ve babasına ateş etti.

ANNESİ DE BABASI DA HAYATINI KAYBETTİ

Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken Kamil Yılmaz, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti. Olay esnasında komşuda olan ve eve geldiğinde durumu gören ailenin küçük kızı A.D.Y. (12), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz ve baba Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KENDİ AĞIR YARALI

Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kamil Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kamil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"PARA İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKIYOR"

Kız kardeşinin ve kocasının cenazelerini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelen acılı ağabey Emin Yıldız (55), “Uyuşturucu krizine girip anne ve babasından para isteyince aralarında tartışma çıkıyor. Anne ve babasını vurduktan sonra kendisini vuruyor. Para vermiyorlar bir de tedavi görmesi için kendisini de sıkıştırıyorlardı. Hap kullanıyor diye biliyoruz. Annesine şiddet uyguladığı için daha önce annesi de emniyete şikayet etmiş o da cezalandırılmıştı. Denetimli serbestlikten faydalanıyordu zaten. Kız kardeşi dışarıda komşudaymış. Sonradan gelmiş ama olaydan haberi yok. Abisinin yere düştüğünü ve bağırdığını sanıyor. Yaşı da küçük zaten konuşamıyor çok fazla. Kendisi bizde şu an. Anne babasının hastanede tedavi altında olduğunu sanıyor, öldüklerini söylemedik. Pedagog söyleyecek anne ve babasının hayatını kaybettiğini. Anne babaların çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Başıboş bırakmasınlar, her şeyini takip etsinler. Bütün her şey aileden kaynaklanıyor, buna inanıyorum. Anne ve baba çocuklarını takip etmezse bütün gençlerimiz bu yollarda heder oluyor, aileler dağlıyor” dedi.

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DEFNEDİLECEKLER

Anne ve babanın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden Sevilay Yılmaz’ın ağabeyi Emin Yılmaz’a teslim edilecek. Çiftin cenazeleri Torbalı Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığı’na defnedilecekler.

Öte yandan Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz çiftinin sosyal medya hesaplarında, ailenin mutlu hatıraları geride kaldı. Katilleri olan oğullarıyla mutlu aile pozları veren Sevilay Yılmaz'ın oğlunu askere gönderirken sarıldığı pozlar, Kamil Yılmaz'ın da iş yerinde oğluyla çektirdiği fotoğraf yürek burktu.