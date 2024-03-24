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Haberler > Gündem > Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu

Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Korkunç olay Bursa'da yaşandı. 27 yaşındaki Latif Aydoğan iftardan hemen önce ailesine 'işim var' diyerek evden çıktı ve bir daha dönmedi. Genci aramaya giden yakınları kiraz tarlasında korkunç bir halde buldu...

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Biladi Yunus Caddesi üzerinde bulunan bir kiraz tarlasında yaşandı. Latif Aydoğan isimli bir genç iftardan hemen önce ailesine "bahçede bir işim var" diyerek evden çıktı.  Ailesi bekledi ama genç geri dönmedi. Durumdan şüphelenen yakınları onu aramaya çıktı.

Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu - 1. Resim

KİRAZ BAHÇESİNDE FECİ HALDE BULUNDU

İlk olarak kendilerine ait olan tarlayı kontrole giden aile bireyleri Latif'i kanlar içinde buldu. Olay yetkililere haber verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu - 2. Resim

Sağlıkçılar yapmış olduğu ilk incelemede başından vurulan gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Meyve bahçesinde esrarengiz olay! İftardan önce 'işim var' dedi çıktı, sonrası çok kötü oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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