Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve İl Başkanı Mansur Metehan’ın da bulunduğu konvoyda meydana gelen kazada 16 yaşındaki Samet Özdemir hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralı milletvekili, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilecek.

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Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın da içerisinde yer aldığı konvoyun karıştığı kazada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi de yaralandı.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, Karakoç'u Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Vali Ünlüer, "Bugün saat iki buçuk civarı ilimiz Afşin ilçe ana yol girişinde iki aracın karıştığı bir kaza oldu. Araçta MHP Milletvekilimiz Zuhal Karakoç ve il başkanı vardı. İki araçlı, 8 yaralamalı bir kaza oldu. Maalesef bir vatandaşımız bu kazada hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi, biz hepsini ziyaret ettik.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Vekilimizin ileri düzeyde bir tetkike ihtiyacı var. Bu gece Ankara'ya nakledeceğiz. Hayati tehlikesi yok. Ancak daha önceden de olan bel ile ilgili bir sorunu var ve bu kaza ile beraber biraz ilerlemiş durumda.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Ankara'da daha önce tedavi yaptırdığı doktorları görmek istiyorlar. İnşallah yarın sabah orada olacaklar ve doktor arkadaşlar gereğini yapacaklar. Vekilimiz yola çıktı. Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Hava şartları nedeniyle Gaziantep ve Kahramanmaraş'a uçaklar inemeyeceği için Hatay üzerinden Ankara'ya nakli sağlanacak" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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