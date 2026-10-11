Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek
Başlık ResmiMHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve İl Başkanı Mansur Metehan’ın da bulunduğu konvoyda meydana gelen kazada 16 yaşındaki Samet Özdemir hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralı milletvekili, ileri tetkik ve tedavi için ambulans uçakla Ankara’ya sevk edilecek.

Kaydet
|

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın da içerisinde yer aldığı konvoyun karıştığı kazada 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi de yaralandı.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek
Başlık ResmiMHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan Milletvekili Karakoç, Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'a sevk edildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Ankara
3. SAYFA

Ankara'da zehir tacirlerine dev operasyon! Gözaltındaki 102 kişiden 43'ü tutuklandı
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek
Başlık ResmiMHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kahramanmaraş Valisi Mükrrem Ünlüer, Karakoç'u Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Karakoç'un sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Vali Ünlüer, "Bugün saat iki buçuk civarı ilimiz Afşin ilçe ana yol girişinde iki aracın karıştığı bir kaza oldu. Araçta MHP Milletvekilimiz Zuhal Karakoç ve il başkanı vardı. İki araçlı, 8 yaralamalı bir kaza oldu. Maalesef bir vatandaşımız bu kazada hayatını kaybetti. Diğer yaralılarımızın şu anda durumları iyi, biz hepsini ziyaret ettik.

ÖNERİLEN HABERLER
İstanbul Boğazı
GÜNDEM

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Dev tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu
MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek
Başlık ResmiMHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Vekilimizin ileri düzeyde bir tetkike ihtiyacı var. Bu gece Ankara'ya nakledeceğiz. Hayati tehlikesi yok. Ancak daha önceden de olan bel ile ilgili bir sorunu var ve bu kaza ile beraber biraz ilerlemiş durumda.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek
Başlık ResmiMHP Milletvekili Zuhal Karakoç trafik kazası geçirmişti... Vali açıkladı: Ankara'ya sevk edilecek

Ankara'da daha önce tedavi yaptırdığı doktorları görmek istiyorlar. İnşallah yarın sabah orada olacaklar ve doktor arkadaşlar gereğini yapacaklar. Vekilimiz yola çıktı. Hatay üzerinden ambulans uçakla Ankara'ya sevkini gerçekleştireceğiz. Hava şartları nedeniyle Gaziantep ve Kahramanmaraş'a uçaklar inemeyeceği için Hatay üzerinden Ankara'ya nakli sağlanacak" dedi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.