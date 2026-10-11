İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Dev tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 110 metrelik kimyasal tanker, makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi. Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, tankerin karaya çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.
BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU
Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı. Arızalanan tanker, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacak.
KARAYA ÇARPMAYA RAMAK KALDI
Arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.