Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 110 metrelik kimyasal tanker, makine arızası nedeniyle Kanlıca açıklarında demirledi. Boğaz'da gemi trafiği askıya alınırken, tankerin karaya çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi.

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Dev tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda sıcak saatler! Dev tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu

BOĞAZ'DA GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı. Arızalanan tanker, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacak.

KARAYA ÇARPMAYA RAMAK KALDI

Arızalanan tankerin karaya çarpmak üzereyken son anda durduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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