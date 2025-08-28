Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı

Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı

Güncelleme:
Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı
Irak'ta kuaförlük yapan Çiğdem Bulut, memleketi Adana'da mide rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede ameliyat oldu. Ameliyatın ardından kan kustuğu iddia edilen genç kadın hayatını kaybederken, acılı aile hastaneyi bastı. Aile üyeleri hastane yönetiminden ve doktorlarından şikayetçi olduklarını açıkladı.

Irak'ta kadın kuaförü işleten 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, yaklaşık 1,5 ay önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana'ya geldi.

MİDE AMELİYATINA 130 BİN TL VERDİLER

Bu süreçte mide ağrıları yaşayan Bulut, Özel Altınkoza Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde mide fıtığı tanısı konulan genç kadın, ameliyata alındı. Bulut'un ailesi, ameliyat için yaklaşık 130 bin TL ödeme yaptıklarını öne sürdü.

Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı - 1. Resim

FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyatın ardından kısa süre içinde fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye başvurdu. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı - 2. Resim

"HER GÜN KAN KUSTU"

Ölüm haberinin ardından acılı aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. O anlar görüntülenirken Bulut'un ağabeyi Barış Tumur, "Kardeşimin ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum deyip nefesinin kesildiğini söyledi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık.

Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı - 3. Resim

"ŞİKAYETÇİYİZ"

En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi. Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti" dedi.

 

