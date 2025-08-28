Mide ameliyatı oldu, kan kusarak can verdi! Acılı aile hastaneyi bastı

Irak'ta kadın kuaförü işleten 33 yaşındaki Çiğdem Bulut, yaklaşık 1,5 ay önce yengesinin cenazesi için memleketi Adana'ya geldi.

MİDE AMELİYATINA 130 BİN TL VERDİLER

Bu süreçte mide ağrıları yaşayan Bulut, Özel Altınkoza Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde mide fıtığı tanısı konulan genç kadın, ameliyata alındı. Bulut'un ailesi, ameliyat için yaklaşık 130 bin TL ödeme yaptıklarını öne sürdü.

FENALAŞARAK HAYATINI KAYBETTİ

Ameliyatın ardından kısa süre içinde fenalaşan Bulut, tekrar hastaneye başvurdu. Buradan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"HER GÜN KAN KUSTU"

Ölüm haberinin ardından acılı aile üyeleri hastaneye giderek duruma isyan etti. O anlar görüntülenirken Bulut'un ağabeyi Barış Tumur, "Kardeşimin ameliyatını Bahri G. yaptı. Ameliyattan 2 gün sonra taburcu oldu. Kardeşim eve geldikten sonra her gün kan kustu. Hiçbir şey yiyemiyorum deyip nefesinin kesildiğini söyledi. Biz bunu doktora söylediğimiz zaman, doktor psikolojisinin bozuk olacağını söyledi. Psikoloğa gitmesi gerektiğini söyledi. Hiçbir şekilde cevap alamadık.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

En son salı günü sabah Altınkoza Hastanesi'ne götürdüm. Oradaki hemşireler de psikoloğa gitmesi lazım dedi. Gece saat 2'ye kadar hiçbir müdahale yapılmadı. Çiğdem'in tansiyonu düşüyor ve kalbi duruyor. 15 dakika sonra kalbi çalıştırıyorlar. Çekilen filminde midesinin çürük olduğunu söylüyorlar. Bunlardan şikayetçiyiz. Altınkoza'dan Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk oldu, burada da vefat etti" dedi.