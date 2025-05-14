"Milletvekili aracı" deyip aracı zabıtaların üzerine sürdü! Gerçek bambaşka çıktı

İstanbul'da "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobili süren şahıs pes dedirtti. Zabıta memurları şahıstan şikayetçi olurken, araçta vekil kaydı çıkmadı.

10 Mayıs tarihinde Güngören Posta Caddesi'nde kentsel dönüşüm çalışması nedeniyle yolu kapatarak güvenlik önlemi alan zabıta ekipleri, araçları alternatif güzergahlara yönlendirdi.

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"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Bu sırada Porsche marka lüks aracıyla kapalı yoldan geçmeye çalışan bir şahıs, zabıta memurlarıyla tartıştı. Israrla yolu kullanmak isteyen sürücü, "Benim kim olduğumu biliyor musunuz, bu milletvekili aracı" diyerek zabıta memurlarını tehdit etti.

ARACI ZABITALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Yoldan geçemeyince sinirlenerek aracına binen sürücü, zabıta ekiplerinin üzerine lüks otomobilini sürdü. Sürücü olay yerinden kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

MİLLETVEKİLİ KAYDI ÇIKMADI

Aracın plakasını alan zabıta ekipleri, sürücüden şikayetçi oldu. Yapılan incelemede aracın herhangi bir milletvekili üzerine kaydının olmadığı anlaşıldı. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.