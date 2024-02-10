Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikri Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı