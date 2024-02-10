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    • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler&#039;in babası Fikret Güler hayatını kaybetti
    Milli Savunma Bakanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikri Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler'in babası Fikret Güler, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Fikret Güler'in cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nden kaldırılacak.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Milli Savunma Bakanlığı
    Haberler > Gündem > Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in babası Fikret Güler hayatını kaybetti
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