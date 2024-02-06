MSB ilk kez paylaştı, deprem belgeselini izleyenler gözyaşlarını tutamadı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde ‘6 Şubat Deprem Belgesi’ yayımladı. Mehmetçik ve vatandaşların anlatımıyla hazırlanan belgeselde, depremin hemen ardından yaşananlar görüntülerle aktarıldı. Duygulandıran paylaşımı izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı.

Türkiye 6 Şubat 2023 sabahına Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi ile uyandı. Kahramanmaraş'ta 9 saat ara ile meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 11 ilimizi yıktı. Enkaz yığınına dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Sadece biz değil dünya da depremleri ‘Asrın Afeti’ diye tanımladı. Acı haberi alan Türkiye tek yürek oldu, deprem bölgesindeki illerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için herkes yollara döküldü. Kahraman Mehmetçik enkaz altında kalanları kurtarmak için canını dişine taktı. Askerimiz çalışmalar sona erene kadar bölgedeki mücadelesine nefes almadan devam etti. Milli Savunma Bakanlığı depremin birinci yıl dönümünde bir video yayınladı. Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan ‘6 Şubat Deprem Belgeseli’ izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

VİDEO DA DEPREMİN ARDINDAN YAŞANANLAR YER ALDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinin ilk anından itibaren vatandaşların yardımına koşan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları, yardımların bölgeye ulaştırılması ve asayişin sağlanması gibi önemli görevler gerçekleştirdiği belirtildi.

Mehmetçik ve vatandaşların anlatımıyla hazırlanan belgeselde, depremin hemen ardından neler yaşandığına ve ne tür çalışmalar yapıldığına ilişkin görüntüler aktarılıyor.

GÖRÜNTÜLER İLK KEZ YAYINLANDI

Depremin ilk anından itibaren sahaya inen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin çalışmalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu belgeselde, ayrıca birliklerin nizamiyeden çıkışı, arama kurtarma faaliyetlerine katılışı, Silahlı Kuvvetler envanterinde yer alan uçak ve helikopterlerin faaliyetlerini içeren anların yanı sıra enkazdan çıkarılan vatandaşların değerlendirmelerine yer veriliyor. Belgesele, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabiliyor.