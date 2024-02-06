Türkiye bugün hüzne boğuldu: 'Sesimi duyan var mı?'

Asrın felaketinin 1. yıl dönümü için başta depremde yara alan 11 il olmak üzere yurdun dört bir köşesinde anma törenleri düzenlendi. Vatandaşlar, Hatay, İskenderun ve Osmaniye'de sessiz yürüyüş yaparken enkaza dönen binalarda da saat 04.17'de 'Sesimi duyan var mı?' diyerek bağırdı. Afette hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, dua edilip camilerde selalar okundu. İskenderun'da ise selanın okunmasının ardından İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Reisi Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin açtığı yara 1. yıldönümünde hala kanamaya devam ediyor. 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybettiği on binlerce insanın yaralandığı, kentlerin enkaza döndüğü büyük yıkım için yurdun dört bir yanında anma törenleri düzenlendi.

Başta deprem bölgeleri olmak üzere vatandaşlar saat 04.17'de sokaklarda kayıpları için sokaklara çıktı.

Diyarbakır'da saat anma programı saat 04.17'de kurtarma ve ilkyardım araçlarının sirenlerini çalmasıyla başladı. Programda, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, depremde yapılan çalışmaları anlatan video gösterimi yapıldı.

İzmir, Uşak ve Denizli'de saat 04.17'de depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

HATAY VE İSKENDERUN'DA SESSİZ YÜRÜYÜŞ

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılı nedeniyle, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Valilikçe, İslahiye Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler "Sessiz Yürüyüş" programıyla anıldı.

Valilik koordinesinde düzenlenen anma etkinliği kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, kent protokolü üyeleri, Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ve çok sayıda vatandaş Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Bir grup vatandaş da ellerinde meşale, çiçek ve buhurlarla Vali Ürgen Parkı'ndan Köprübaşı mevkisine kadar yürüdü.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de "Sesimi duyan var mı?" diye bağıran vatandaşlar, afette yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu.

Merkez Antakya ilçesinde de 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Yoğun sisin kapladığı İnönü Caddesi'ndeki Rana Apartmanı'nın kaldırıldıktan sonra boş kalan alanına, afetin yıl dönümünde ölenlerin yakınları tarafından mumlar konuldu.

3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİSİNDEN DUA

Anma programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında İl Müftüsü Mevlüt Topçu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Dimitri Doğum, Ermeni cemaatini temsilen Vakıflı Ermeni Cemaati Vakfı Başkanı Cem Çapar, Antakya Katolik Kilisesi papazı Peder Francis Dondu, Protestan cemaatini temsilen papaz Corc Kocamahhul ve Yahudi cemaatini temsilen haham başı Azur Canudioğlu tek tek dua etti.

Osmaniye'de DE 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamlarını yitirenlerin anısına "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi. Valilik koordinesinde, kentte depremin en fazla etkilediği İstasyon Caddesi'nde anma programı düzenlendi.

MALATYA'DA YIKILAN BİNALARA KARANFİL

Yıkılan bina alanlarına karanfil bırakıldı

Buradaki programın ardından Yazıcı ile beraberindeki protokol üyeleri, depremlerde birçok kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden ile Hakimbey Apartmanı'nın alanına karanfil bıraktı.

Anma programı dualarla sona erdi.

İskenderun'da ise ellerinde meşalelerle Şehit Pamir Caddesi'nden "Sessiz Yürüyüş" adı altında yürüyüşe geçen katılımcılar, saat 04.17'yi gösterdiğinde Pac Meydanı'na vardı.

Meydanda depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Selanın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, İskenderun İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, Hatay Ermeni Kiliseleri Ruhani Reisi Peder Avedis Tabaşyan ve İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi Ruhanisi Peder Nikola Yusuf Papazoğlu dua etti.

FELAKETİ YAŞAYAN BİNALARDA ANMA

6 Şubat depremlerinin yıldönümünde Malatya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanında, saatler 14.17’yi gösterdiğinde anma programı düzenlendi. Battalgazi ilçesine bağlı Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki yer alan Hakimbey Apartmanında aralarında Milli Basketbolcu Nilay Akdoğan'ında bulunduğu 78 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Depremde simge yerlerde olan Ebrar Sitesi'nde İSE dua edilip camilerden selalar okundu. Anma yerinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Sesimi duyan var mı?" bağırıldı.