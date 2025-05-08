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Minguzzi davasında çarpıcı iddia! Ahmet'i iki grup halinde takip ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Minguzzi ailesinin avukatı, katillerin Ahmet Mattia'yı adım adım takip ettiğini ve cinayeti planlayarak yaptığını söyledi.

İnfiale neden olan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bugünkü davada ilk duruşmaya gelmeyen tanık dinlenecek. 

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan Minguzzi'nin ailesinin avukatı avukat Rezan Epözdemir, "Haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanmazsa faillerin alacağı maksimum ceza, 24 yıl hapis olacak." dedi.

Minguzzi davasında çarpıcı iddia! Ahmet'i iki grup halinde takip ettiler - 1. Resim

İKİ GRUBA AYRILIP PLAN YAPMIŞLAR!

"Bit pazarında Mattia Ahmet Minguzzi ile arkadaşları faiile ilk defa karşılaşmadı." diyen Epözdemir, cinayetin nedeninin ilk defa parkta yaşanan bir hadise olduğunu, faiilerin Minguzzi'yi bulmak için ikili gruba ayrıldığını tespit ettiklerini öne sürdü.

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B.B Mattia Ahmet Minguzzi'nin üzerine yürüyüp laf atıyor. 

SALDIRGAN ADIM ADIM TAKİP ETTİ

Öte yandan Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı.

Tutuklama öncesi cinayetin failinin, pazarda suç ortaklarıyla birlikte Minguzzi'yi aradığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

O kayıtta saldırganların arkadaşlarıyla kaykay malzemesi almaya gelen Minguzzi'yi husumetleri varmışçasına hedef aldığı görülüyor.

Görüntülerde taraflar ayrıldı ancak saldırgan takibi sürdürdü. Bu sefer araya esnaf girdi. Grup bir kez daha Minguzzi'nin peşine düştü. Koşarak pazarın her yerinde onu aradılar.

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Minguzzi'nin yerini zanlının suç ortağı gösterdi.

HER ŞEY BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE OLDU

Arkadaşlarıyla kaykay malzemesi arayan çocuğun yerini ise zanlının suç ortağı gösterdi. 15 yaşındaki B.B. koşarak Mattia Ahmet'i bıçakladı. Suç ortağı 16 yaşındaki U.B ise yerde tekme attı. Her şey birkaç dakika içinde gerçekleşti.

Kaçan 2 saldırgan Fikirtepe Metrobüs durağına gittiği ve orada arkadaşlarıyla buluştu. Katil, gülerek Ahmet Minguzzi'yi nasıl bıçakladığını anlattı.

18 yaşından küçük iki zanlı tutuklanmıştı. Bu görüntülerde yer alan ve onlarla birlikte hareket ettiği değerlendirilen, 2 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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