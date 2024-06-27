Misafirleriyle tartışan kadın, kaçmaya çalışırken balkondan düştü

Eskişehir'de evine misafirliğe gelen Ş.Y. ve arkadaşı ile tartışan kadın daha sonra kaçmak isterken balkondan düştü. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polise kapıyı açmayan şüpheliler kapının kırılmasıyla gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Söğütçü Sokakta bir apartmanda oturan Ş.Y. isimli şahıs kadın, arkadaşı ile birlikte Z.A. isimli kadın bina sakininin 2 kattaki dairesine misafirliğe gitti.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BALKONDAN DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre Z.A. ve Ş.Y. ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası korkan Z.A. isimli kadın, 2'nci kattaki balkonundan kaçmaya çalışırken 1'inci kata düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yaralı olarak apartman boşluğundan kurtarılan kadın tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

POLİSE KAPIYI AÇMADILAR

Daha sonra 2 kattaki dairede bulunan şüpheli Ş.Y ve arkadaşı polise kapıyı açmadı. Savcılık kararı ile kapıyı kıran ekipler, daireye girerek şüpheli Ş.A ve arkadaşını işlemleri için emniyete götürdü.

"SÜREKLİ DAİRELERİN İÇİNE BAKIYORLAR"

Apartmandan yaşayan Tansel Mandıracı yaşananları şöyle anlattı: “İkinci katta oturanlar kavga etmişler, bıçak çekmişler birbirlerine. Bıçak çekince apartmanın boşuna atlamışlar. Ondan sonra polisleri aramışlar. İki kişi çıktı apartmandan. Aşağı kapıyı açtık, garajın kapısını, oradan sonra girdik. Apartman boşuna girmiş, oradan birinci kata girmiş. ‘Oturmaya geleceğiz' muhabbeti, sürekli bizim kapıyı çalıyorlardı bunlar. Annem babam şu anda kaplıcalara gitti. Sürekli kapıyı çalıyorlar; ‘Oturmaya geleceğiz. Ne yapıyorsunuz?' falan diyorlar. Gidiyorlar ondan sonra. Ama sürekli bir dairenin içine bakıyorlar. Tanımıyorum 2-3 ay oldu taşınalı. Vallahi karı-koca olduklarını da bilmiyorum ama arkadaş gibi bir şeyler bunlar.”