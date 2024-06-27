"Diyarbakırlı Ramazan Hoca"nın katilinin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

"Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'i bıçaklayarak öldüren Erkan Baykut'un ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Baykut olay anında madde etkisinde olduğunu öne sürdü.

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i, İstanbul Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Erkan Baykut'un "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETİ İSTENDİ

İlk duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Baykut'un eylemini 'tasarlayarak' gerçekleştirdiğini belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

KENDİNİ "MADDE ETKİSİNDEYDİM" DİYEREK SAVUNDU

Sanık Erkan Baykut, mahkemedeki savunmasında, "Olay günü madde etkisindeydim. Ramazan Pişkin'i, Muradi isimli Afgan uyruklu şahıs zannettim. Cinsel istismara uğramış biri psikolojisiyle yaptım. Ama bunu Ramazan Pişkin'in yaptığını iddia etmiyorum. Ramazan Pişkin'i Afgan şahıs zannettim. İçeri girince kendisine taş attım. Ayağa kalkınca kendimi bıçakla savundum. Olay esnasındaki endişeyle kaç kere bıçakladığımın farkında değildim. Olay sonrasında eve kaçtım." dedi.