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Miting alanında dev ekran devrildi, sahne çöktü: 5 ölü, 50 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Miting alanında dev ekran devrildi, sahne çöktü: 5 ölü, 50 yaralı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde, sahnedeki dev metal ekran insanların üzerine düştü. Sahnenin çatısının da çöktüğü faciada 5 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketi'nin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken, sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sahnenin çatısının da çöktüğü olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

Miting alanında dev ekran devrildi, sahne çöktü: 5 ölü, 50 yaralı - 1. Resim

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düştüğü görülüyor. Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve orada bekleyenlerin "büyük" panik yaşadığı kameralara yansıdı.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da X hesabındaki paylaşımında, kazadan büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölen kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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