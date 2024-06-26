MİT'ten PKK'ya büyük darbe! Sözde sorumlu Ali Dinçer öldürüldü

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Cezire sorumlusu Ali Dinçer'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Interpol tarafından “Kırmızı Bülten” ile aranan terör örgütü PKK’nın önemli isimlerinden birine sınır ötesinde operasyon düzenledi. PKK/HPG Komuta Konseyi Üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu Orhan Bingöl kod Ali Dinçer, Suriye Kamışlı’da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK’ya 1991’de katılan terörist Dinçer, örgütün düzenlediği birçok eylemde bizzat yer aldı. Örgütün gerçekleştirdiği kanlı eylemlerde yer alan DİNÇER, MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı.

ŞEHİTLERİMİZİN KANI ELLERİNDEYDİ

Orhan Bingöl kod adlı terörist, PKK tarafından düzenlenen eylemlerin sadece planlayıcısı değildi. Birçok eylemde bizzat yer de aldı.

Dinçer, 1997’de sorumluluğundaki 20-30 kişilik örgüt mensubuyla birlikte Elazığ/Karakoçan-Demirtaş köyünü basarak köylülerin mallarına el koydu. 13 Kasım 1997’de Bingöl/Yayladere bölgesinde Jandarma Er İhsan Bahçıvan’ın şehit düştüğü, 5 askerin yaralandığı saldırı ile 30 Eylül 1997’de elektrik idaresine bağlı 4 kişilik ekibe gerçekleştirilen ve Hadin Korkulu’nun şehit olduğu eylemin talimatını verdi.

20 Temmuz 1999’da Bingöl’de polis memurları Ahmet Birkaç ve Mustafa Yüksel'in şehit edildiği saldırının hem faili hem de planlayıcısıydı. Ayrıca yine Bingöl’de 28 Eylül 2003’te uzman çavuş Alper Öcay ve 15 Mayıs 2004’te sivil Hıdır Şahin’in şehit edildiği saldırıların da faillerindendi. Bingöl/Yayladere bölgesinde 29 Mayıs 2003’te 10 askerin, 07 Haziran 2004’te ise 4 askerin yaralandığı saldırıları planladı ve saldırılarda bizzat yer aldı.

DAĞLICA SALDIRISINA DA KATILMIŞ

Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER, 2007’de Dağlıca’daki Komando Taburuna yönelik düzenlenen 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırıya ve 2008’de Aktütün Jandarma Karakolu’na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldı. 07 Ağustos 2015’te Çukurca’da askeri konvoy güzergahının mayınlanması, 10 Ağustos 2015’te Üzümlü Sınır Kapısı’nda görevli 10 gümrük memurunun kaçırılması, 19 Ekim 2015’te Çukurca Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik gerçekleştirilen roketli saldırı başta olmak üzere 2015’te Çukurca çevresinde gerçekleştirilen tüm eylemlerin talimatını verdi.

ALİ DİNÇER KİMDİR?

1991-1992’de Bingöl kırsalından örgütsel faaliyetlere başladı. 1992-1999 arasında Erzurum-Tunceli kırsalında bölük sorumlusu oldu. Bu yıllar içerisinde Lübnan/Bekaa Vadisi’nde teröristbaşı Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim aldı. 2000’de Irak/Kandil alanında Dolakoge bölgesinde PKK Merkez Akademisi’nde eğitim aldı. Daha sonra Türkiye kırsalına dönerek 2001-2004 arasında Erzurum Eyaleti/Yayladere sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

2005-2009 arasında Irak Hakurk Lolan kampındaki sözde meşru savunma konseyine gönderildi. Akabinde Hakkari Şemdinli Çukurca kırsalında Zagros Eyaleti yönetimine getirildi. 2007’de Dağlıca ve Aktütün eylemlerini gerçekleştirmesinin akabinde PKK üst yönetiminden Abbas Kod Duran Kalkan’ın yardımcısı olarak faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Ayrıca Kandil alanında eğitim karargahı sorumlusu olarak da faaliyet yürüttü.

2013 yılı itibarıyla Gare’de sözde tabur sorumlusu oldu. Aynı yıl Interpol tarafından hakkında “Kırmızı Bülten” ile arama kararı çıkarıldı. İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı kategoride yer alıyordu.