Motor fabrikasında yangın! Çok sayıda işçi dumandan etkilendi

İstanbul'da Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir motor fabrikasında yangın çıktı. 10 işçi dumandan etkilenirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Öğle saatlerinde Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Omega Motor Fabrikası'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın büyük bir paniğe neden oldu.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanların binayı kaplaması üzerine içeride bulunan çalışanlar hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

10 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilendiği öğrenilen 10 işçiye olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı.