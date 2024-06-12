Motosikletle ambulansın önünü kesen şahıslarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da 'içinde hasta olduğuna inanmıyoruz' diyerek ambulansın önünü kesen motosikletli 2 şahıstan biri tutuklandı. Öte yandan ifade veren M.T., "Ambulans şoförü arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Gel bak içeri hasta var mi diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Aracın önünü kesmedim" dedi.

İstanbul Kadıköy'de 10 Haziran'da motosikletli 2 şahıs, siren çalarak ilerleyen ve hasta nakli yapan bir ambulansı önünü keserek durdurdu.

"Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek hastayı görmek isteyen şahıslar, ambulans şoförüne ambulansın kapısını açtırarak içeride bulunan hastaya baktı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olması ile birlikte motosikletli 2 şahıs gözaltına alındı.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Gözaltına alınan Emirhan B. ve Mustafa T. isimli şahıslar bugün Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi ve ifade işlemlerinin ardından Mustafa T. tutuklama, Emirhan B. ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik şüpheli Mustafa T.’nin 'Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçundan tutuklanmasına, şüpheli Emirhan B.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli Mustafa T.'nin hakimlik ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Mustafa T., "Kadiköy'den Bostancı istikametine Emirhan ile birlikte motorda seyir halindeydik. Ambulans şoförü E-5 üzerinde sirenleri açık bir şekilde araçları sollamaya devam ediyordu. Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım" dedi.

"BENİ DURDURAN KENDİSİDİR"

"Sonra ambulans Bostancı sapağından bizi geçtikten sonra sahile doğru saptı" diyen Mustafa T., ifadesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Biz de o istikamette gidiyorduk. Onu takip etmedim. Ali Tarhan Caddesi üzerinde trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben yanından geçerken aracında belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattı. Bizi neredeyse öldürüyordu. Aracı çok dikkatsiz sürüyordu. Ambulans şoförü daha sonra arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Yanıma yaklaştı. Gel bak içeri hasta var mı diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Araçtan arkadaşı da indi.

Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benimde boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım. Keşke demeseydim. Sireni de çalıyordu. Ambulansın arkasında hasta nakil aracı yazıyordu. Belediye ambulansıymış. Ben aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım. Mobese kayıtları da mevcuttur. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin."