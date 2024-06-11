'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İçinde hasta olduğuna inanmadılar, ambulansın önünü kesip kontrol ettiler

Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açmak zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, trafik magandaları olay yerinden uzaklaştı. Sağlık Bakanı Koca ise "İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" diye tepki gösterdi.

Kadıköy Bostancı yan yolda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi.

Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istedi.

Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı.

Magandalar hastayı görünce ikna olup oradan uzaklaştı. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

O anlar sosyal medyada hem gündem oldu hem tepki çekti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Saplık Bakanı Fahrettin Koca da o anların görüntülerini paylaşarak, "Yasa peşlerinde" mesajı verdi. Koca'nın paylaşımı şöyle:

"İstanbul Kadıköy’de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde."