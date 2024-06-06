Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da ambulansa yol vermeyip şoförüyle tartışan sürücüye ve zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan ambulans şoförüne ceza kesildi.

İstanbul Bağcılar Basın Ekspres Yolu'nda ilerleyen bir sürücü ambulansa yol vermedi ve aracını durdurarak ambulans şoförüyle tartışmaya başladı. Bu görüntüler sosyal medyada gündem olunca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen, ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi. Polis, kimliklerini belirlediği araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S.'yi yakaladı.

İKİ SÜRÜCÜYE DE CEZA

Ekipler, F.S.Ş'ye 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek', 'emniyet şeridini kullanmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ve 'önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek' suçlarından 10 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise 'zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak', 'emniyet şeridini kullanmak' ve 'muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak' maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Denizli’de feci kaza: Yaşlı çifti birbirinden ayırdıTürkiye'den PKK'nın sözde seçimi ertelemesine ilk yorum: Tamamen iptal edilmeli
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu! - YaşamYapamazsın diyenlere inat kule vinç operatörü oldu!12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev! Konum şaşırtmadı, manzara nefes kesti - Yaşam12 metrelik demir direğin üzerinde 70 metrekarelik ev!İstanbul'da metruk bina kısmen çöktü, faciadan dönüldü - YaşamFaciaya ramak kala! Metruk bina gece yarısı çöktüBaşıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu! Bölgede arbede yaşandı - YaşamBaşıboş köpekler saldırdı, hastanelik oldu!Milyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda etti - YaşamMilyonlar mukaddes topraklarda! Hacı adayları Kabe'de Cuma namazını eda ettiİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor - Yaşamİznik Göllüce'nin 'Dede Çorbası' tarifi 200 yıllık geçmişe dayanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...