Ambulansa yol vermedi, bir de önünü kesti! Ekipler iki şoföre de ceza kesti

Ekipler, yaptıkları çalışma sonrası trafik akışında yoğunluk olmamasına rağmen, ambulans sürücüsünün de zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanarak emniyet şeridini ihlal ettiğini belirledi. Polis, kimliklerini belirlediği araç sürücüsü F.S.Ş. ile ambulans şoförü İ.S.'yi yakaladı.

İKİ SÜRÜCÜYE DE CEZA

Ekipler, F.S.Ş'ye 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek', 'emniyet şeridini kullanmak', 'saygısızca araç kullanmak', 'trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek' ve 'önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli mesafede izlememek' suçlarından 10 bin 15 lira cezai işlem uyguladı.

Ambulans sürücüsü İ.S'ye ise 'zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak', 'emniyet şeridini kullanmak' ve 'muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak' maddelerinden 15 bin 6 lira ceza kesildi.