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Korkunç kaza! Devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Korkunç kaza! Devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aydın'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada ambulansta bulunan 84 yaşındaki hasta hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hayati tehlikesi bulunan 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ü Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götüren ambulans, İzmir Bulvarı Kadın Doğum Hastanesi Kavşağında bir otomobille çarpışarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, sağlık ekibi 84 yaşındaki Fatma Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü T.K, sağlık çalışanları A.P ve A.H.Ö ile hasta yakını E.G, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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