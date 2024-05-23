MSB kaynakları açıkladı: Gündem olan tuğgeneral hakkında flaş karar

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin olaya karışan kişilerin tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, "Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, son bir haftada, 48 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 1048 oldu" denildi.

Sınır güvenliğine de değinilen açıklamada, "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 364 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1390 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 4 bin 345'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 55 bin 507 oldu" ifadeleri yer aldı.

Afganistan'daki sel felaketi için de, "Afganistan'da meydana gelen sel felaketi sebebiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle hazırlanan yaklaşık 23 ton insani yardım malzemesi A400M uçağımız ile 17 Mayıs'ta bölgeye sevk edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

'MAKAM ARACIYLA İNSAN KAÇAKÇILIĞI' İDDASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak "Suriye'de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir. Söz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir" denildi.

REİSİ'NİN ÖLÜMÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümüyle ilgili olarak da, "İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini arama faaliyetleri ve İran tarafından yapılan son açıklamalarla ilgili; Türkiye kötü gününde İran'ın yardımına koşmuş, iyi komşuluk ve dostluğun gereğini yerine getirmiştir. O gün neler yaşandığı saat saat Sayın Bakanımız Yaşar Güler tarafından açıklanmıştır" denildi.