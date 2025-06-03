Muğla Yatağan seferber oldu! 4 yaşındaki Eylül her yerde aranıyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Muğla’nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'dan haber alınamıyor. Ekipler küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.
Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında mahalledeki evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan’ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı.
HEMEN EKİPLERE HABER VERDİLER
Evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi.
ORMANLIK ARAZİ ARANIYOR
Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar