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Muğla Yatağan seferber oldu! 4 yaşındaki Eylül her yerde aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muğla Yatağan seferber oldu! 4 yaşındaki Eylül her yerde aranıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Yatağan ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 4 yaşındaki Eylül Kaplan'dan haber alınamıyor. Ekipler küçük kızı bulmak için çalışma başlattı.

Akgedik Mahallesi’nde saat 11.30 sıralarında mahalledeki evinin önünde oyun oynayan 4 yaşındaki Eylül Kaplan’ı bulamayan aile kızlarını aramaya başladı.

HEMEN EKİPLERE HABER VERDİLER

Evin etrafında kızlarını bulamayan aile hemen kayıp ihbarında bulunarak yardım talebinde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye ilk olarak Jandarma ekipleri sevk edildi.

ORMANLIK ARAZİ ARANIYOR

Jandarma ekipleri ormanlık arazinin hakim olduğu bölgede arama tarama çalışmalarını sürdürürken, olay yerine AFAD, UMKE ve STK’ların arama ekipleri yönlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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