Muğla'da deprem oldu, sarsıntı çevre illerden de hissedildi! AFAD ilk verileri açıkladı

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Muğla sallandı. Marmaris merkezli büyük deprem çevre illeri de salladı. AFAD depremin ardından ilk verilere ilişkin açıklamalarda bulundu, işte detaylar....

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir sene geçti. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen bu afette 53 binden fazla insan hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi de yaralandı. Yurdun dört bir yanında aynı korku devam ederken son deprem Muğla'dan geldi. AFAD son dakika olarak duyurdu, işte ilk veriler ve son gelişmeler...

MARMARİS 4,3 İLE SALLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.25'te merkez üssü Marmaris olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Sarsıntı çevre illerde de hissedilirken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.