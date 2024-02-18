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    Deprem sonrası kaybolan çocuklar iddiası... Bakan Göktaş'tan bir açıklama daha

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Deprem sonrası kaybolan çocuklar iddiası... Bakan Göktaş&#039;tan bir açıklama daha
    6 Şubat, Deprem, Kaybolan Çocuklar, Bakan Göktaş, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İYİ Partili vekillerin 6 Şubat depremleri sonrası kaybolan çocuklara ilişkin soru önergesini cevapladı. Göktaş, depremlerin ardından yakınlarına ulaşılamayan çocukların hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, vakıf gibi yerlere yerleştirilmediğini söyledi.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrası kaybolan çocuklara ilişkin yazılı soru önergesine cevap verdi. Göktaş, "Yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmemektedir" ifadesini kullandı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların korunmasını, haklarının güvence altına alınmasını amaçladığını bildiren Göktaş, çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde tüm risklere karşı bilinçli ve duyarlı nesiller yetiştirmek üzere koruyucu, önleyici ve destekleyici çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

    "ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIYORUZ"

    Çocuklara yönelik tüm hizmetlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerçekleştirildiğini aktaran Göktaş, deprem bölgesinde enkaz altında çıkarılmış ve yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen, refakatçisi olmayan ya da yakını vefat ettiği tespit edilen çocuklara ilişkin güncel bilgilerin deprem sürecinde kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından şeffaf bir şekilde düzenli olarak paylaşıldığını hatırlattı.

    Deprem sonrası kaybolan çocuklar iddiası... Bakan Göktaş'tan bir açıklama daha

    "DNA TESTLERİ İLE 1.874 ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ"

    Deprem felaketi nedeniyle ailesinden ayrı düşmüş veya refakatçisi olmayan1.912 çocuğun Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülünde kayıt altına alındığını dile getiren Göktaş, deprem bölgesinde, enkaz altından çıkarılmış, yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen hastanelerde tedavisi devam eden çocukların yakından takip edildiğini, tedavisi tamamlanan çocukların Bakanlığın çocuk bakım kuruluşlarında korunma ve bakım altına alındığını bildirdi.

    Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

    "Kuruluşlarımıza alınan çocuklarımızın öncelikle ailesi ve yakınlarına ulaşılmasına yönelik çalışmalarımız titizlikle yürütülerek çocuklar ailelerine teslim edilmiştir. Bakanlığımız ile TÜBİTAK arasında yapılan işbirliği neticesinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen "DerinGÖRÜ" yüz tanıma programı kullanılmıştır. Yapılan DNA eşleşmeleri ve kimlik kontrolü, kimliklendirme ve mesleki çalışmalar sonucunda 1.874 çocuk ailesine/aile yakınlarına teslim edilmiştir.

    Deprem sonrası kaybolan çocuklar iddiası... Bakan Göktaş'tan bir açıklama daha

    "KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN ÇOCUĞUMUZ BULUNMAMAKTADIR"

    Halen hastanede tedavisi devam eden 1 çocuğumuz yakından takip edilmektedir. 6 çocuğumuz da aile odaklı hizmetlerden faydalandırılmıştır. 15 çocuğumuz bakım ve koruma altındadır. Çocuklar, yaş ve cinsiyet durumlarına uygun Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında bakılmakta ve korunmaktadır. Kayıtlarımızda olan 16 çocuğumuz vefat etmiştir. Kimliği belirlenemeyen çocuğumuz bulunmamaktadır"

    "ÇOCUKLAR HİÇBİR ŞEKİLDE ÜÇÜNCÜ TARAFLARA YERLEŞTİRİLMEMEKTEDİR"

    Çocuk Koruma Kanunu kapsamında olduğu tespit edilen çocukların Bakanlık tarafından korunma ve bakım altına alınarak kuruluş bakımı hizmeti veya yakın evre/akraba koruyucu aile hizmetinden faydalandırıldığını belirten Göktaş, Bakanlığın hizmet modellerinden faydalandırılan çocukların izleme ve takiplerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yapıldığını aktardı.

    Deprem sonrası kaybolan çocuklar iddiası... Bakan Göktaş'tan bir açıklama daha

    Göktaş, "Yakınlarına ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar hiçbir şekilde üçüncü şahıs, kurum, dernek, vakıf gibi yerlere yerleştirilmemektedir" ifadesini kullandı.

    Depremden etkilenen çocukların risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi için Çocuklar Güvende Ekipleri ile öksüz ve yetim hizmet birimleri aracılığıyla izleme ve takip çalışmalarının yapıldığını ifade eden Göktaş, depremden etkilenen çocuklara yönelik hane ziyaretleri gerçekleştirildiğini ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli sosyal hizmet müdahalelerinde bulunulduğunu kaydetti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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