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Milas Belediyesi'ne rüşvet ve ihale operasyonu! Başkan ve oğlu dahil 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli yakalandı.

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Muğla'da Milas Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Sabah saatlerinde belediye binasında başlayan polis aramaları, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında 13 ili kapsayan geniş çaplı bir operasyona dönüştü. Soruşturmada Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, 29 şüphelinin ise yakalandığı bildirildi.

BELEDİYE BAŞKANI VE OĞLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Milas Belediyesindeki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hakkında işlem başlatılan isimler arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın, belediyedeki işlemlerle bağlantılı rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları üzerine yürütüldüğü aktarıldı.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz
Başlık ResmiMilas Belediye Başkanı Fevzi Topuz

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 29 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 35 kişiden 29'u yakalandı.

Diğer 6 şüpheliye ilişkin işlemlerin sonuçları hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

BELEDİYE BİNASINDA ARAMA YAPILDI

Milas Belediyesine yönelik operasyonun ilk saatlerinde polis ekipleri belediye binasında arama başlattı.

Sabaha karşı gerçekleştirilen aramalar sırasında bina çevresinde çevik kuvvet ekipleri görevlendirilirken belediyeye girişlerin durdurulduğu bildirildi.

Ekiplerin belediyenin bazı birimlerindeki incelemelerinin ardından soruşturmanın kapsamına ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilerin adli işlemlerine ilişkin gelişmeler bekleniyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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