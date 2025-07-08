Muhammet Yakut, İstanbul'da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammet Yakut, geçtiğimiz hafta Almanya'da ölmüştü. Yakut'un cenazesi bugün Beykoz'da defnedilirken kalabalık ise dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, Almanya'da hapisten çıktıktan 1 gün sonra öldü.

SON SÖZLERİ "DİNLENECEĞİM" OLMUŞ

Öte yandan Yakut'un bir süredir hapiste olduğu ve hapisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı oteldeki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öne sürüldü.

BEYKOZ'DA DEFNEDİLDİ

Almanya'da düzenlenen törenin ardından Yakut'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Yakut için Ataşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut'un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Yakut'un cenaze törenindeki kalabalık ise dikkat çekti.