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Muhammet Yakut, İstanbul'da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhammet Yakut, İstanbul&#039;da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada çektiği videolarla gündeme gelen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammet Yakut, geçtiğimiz hafta Almanya'da ölmüştü. Yakut'un cenazesi bugün Beykoz'da defnedilirken kalabalık ise dikkat çekti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan ve 2023'te hakkında kırmızı bülten çıkarılan Muhammed Yakut, Almanya'da hapisten çıktıktan 1 gün sonra öldü.

Muhammet Yakut İstanbul'da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı - 1. Resim

SON SÖZLERİ "DİNLENECEĞİM" OLMUŞ

Öte yandan Yakut'un bir süredir hapiste olduğu ve hapisten çıktığı gün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Cezaevinden tahliye olduktan sonra kaldığı oteldeki odasında cansız bedeni bulunan Yakut'un odasına çekilmeden önce "Kendimi yorgun hissediyorum. Bir süre dinleneceğim" dediği öne sürüldü.

Muhammet Yakut İstanbul'da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı - 2. Resim

BEYKOZ'DA DEFNEDİLDİ

Almanya'da düzenlenen törenin ardından Yakut'un cenazesi İstanbul'a getirildi. Yakut için Ataşehir'de cenaze töreni düzenlendi. Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan gasilhaneden alınan Yakut'un cenazesi, öğle namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Görele Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

Muhammet Yakut İstanbul'da defnedildi! Cenazede herkes tek bir detaya takıldı - 3. Resim

Yakut'un cenaze törenindeki kalabalık ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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