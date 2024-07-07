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Murat Gevrek'in skandal Barış Alper paylaşımı sonrası bakanlıktan açıklama geldi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Murat Gevrek&#039;in skandal Barış Alper paylaşımı sonrası bakanlıktan açıklama geldi!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Millî Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Berlin’de kıran kırana geçen mücadelede ilk yarıyı 1-0 önde kapatan millilerimiz 70 ve 76’ncı dakikalarda gelen peş peşe gollerle turnuvaya veda etti. Maç sırasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek'in küfürlü Barış Alper paylaşımı gündeme damga vurdu. Bakanlıktan konu ile ilgili açıklama geldi.

A Millî  Takımımızın Hollanda’ya 2-1 yeniliği karşılaşma esnasında sosyal medyada çirkin bir olay yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hatay Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek, milli futbolcumuz Barış Alper Yılmaz’a küfür etti. 

Murat Gevrek'in skandal Barış Alper paylaşımı sonrası bakanlıktan açıklama geldi! - 1. Resim

Murat Gevrek'in paylaşımına gelen tepkiler sonrası attığı tweeti sildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

Murat Gevrek'in skandal Barış Alper paylaşımı sonrası bakanlıktan açıklama geldi! - 2. Resim

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gevrek’in 2 Mayıs 2024 tarihinde görevinin bittiği belirtildi. Gevrek’in yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı açıklanırken Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü’nün sosyal medya paylaşımları’ üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Murat Gevrek'in skandal Barış Alper paylaşımı sonrası bakanlıktan açıklama geldi! - 3. Resim

GÖREVİNE SON VERİLDİ

A Milli Futbol Takımımızın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Finalinde Hollanda ile oynadığı maçın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Gevrek’in, 02.05.2024 tarihinde Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevi sona ermiştir. Kendisi hakkında açıklamaları nedeniyle soruşturma açılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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