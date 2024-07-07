Yarı finali kaçıran millilerimiz EURO 2024'e iz bırakarak veda etti

Ay yıldızlı ekibimiz Arda’nın mükemmel asistinde Samet’in golüyle öne geçti. Fakat genç takımımız ikinci yarıda savunma hataları yaptı. Stefan de Vrij tabelayı eşitledi. Mert Müldür kendi kalemizi vurdu.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Almanya’da düzenlenen EURO 2024’te çeyrek finale yükselerek ülkemize büyük bir gurur ve mutluluk yaşatan A Millî Futbol Takımı’mız, çeyrek finalde karşılaştığı güçlü rakibi Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek’in cezaları sebebiyle olmadığı karşılaşmada UEFA’nın verdiği anlamsız ceza nedeniyle Merih Demiral’dan da mahrum olan ay yıldızlı takımımız, öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı.

ÇOK İYİ BAŞLADIK

Maça Avusturya karşısında olduğu gibi yine üçlü savunmayla başlayan millî takımımızda orta sahanın merkezini tutma görevi bu defa Hakan Çalhanoğlu ve Salih Özcan ikilisindeydi. Dengeli başlayan maçta skorda eşitliği bozan gol 35’te geldi. Duran top sonrasında Arda’nın arka direğe yaptığı ortayı iyi değerlendiren Samet Akaydin düzgün bir kafa vuruşuyla kaleci Verbruggen’i mağlup etti ve ilk 45 dakika bu golle 1-0’lık üstünlüğümüzle sona erdi.

ARDA DİREK DÖVDÜ

Koeman ikinci yarıya başlarken eski Beşiktaşlı Weghorst’u sahaya sürdü ve Hollanda ön alanda beş kişiyle oynamaya başlayınca millî takımımız yoğun baskı yedi. 56’da Arda’nın frikiğinde direk gole izin vermedi. 70’te korner sonrasında De Vrij skoru eşitledi: 1-1. Bu golün hemen ardından 76’da Gakpo’yu önlemeye çalışan Mert’in ters vuruşuyla 76’da 2-1 geri düştük. Son bölümde bulduğumuz fırsatları kaçırdık, turnuvaya veda ettik.