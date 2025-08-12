Müzik dünyasını sarsan iddia! Şarkıcılar isyandaydı: Spotify'dan yeni açıklama geldi

Dünyaca ünlü müzik platformlarından Spotify, bir süredir oluşturulan listelerin mantıksızlığı ve “rüşvet” iddiaları ile gündemdeydi. Şarkıcılar da bu konuda isyanda bulunurken ünlü şirketin, Türkiye'deki editörleri hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.

"EDİTÖRLERİMİZİ VE MÜZİK EKİBİMİZİ HEDEF ALAN HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Gündeme bomba gibi düşen iddialar sonrası Spotify’dan açıklama geldi. Şirketin Spotify Türkiye X hesabından yapılan açıklamada "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Son dönemde editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru olmamakla birlikte, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında iş birliğine devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

REKABET KURULU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Sektörde yankı uyandıran iddialar, müzik listelerinin adil oluşturulup oluşturulmadığı tartışmalarını alevlendirdi. Rekabet Kurulu'nun yürüttüğü soruşturmanın önümüzdeki dönemde yeni gelişmelerle sonuçlanması bekleniyor.

SANATÇILARDAN TEPKİ YAĞIYOR

Birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Spotify’ın listelerinde yer almanın şeffaf ve adil olmadığı yönünde eleştirilerde bulundu. Bazı müzisyenler, bu sürecin kariyerlerini olumsuz etkilediğini savundu.

TAN TAŞÇI'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Ünlü şarkıcı Tan Taşçı da X hesabından bir paylaşım yaptı. Taşçı, "Bu şarkılar nasıl tutuyor, kim bunları dinliyor gibi soruların cevabı işte bu davada! Duyduğunuz abuk subuk müziklerin ve hayatımıza musallat olan garip tiplerin de sebebi bu." ifadelerini kullandı.

MÜZİK SEKTÖRÜ GÖZÜNÜ KARARA ÇEVİRDİ

Soruşturmanın sonucunda çıkacak kararın, yalnızca Spotify'ın değil, tüm dijital müzik platformlarının listeler oluşturma süreçlerini yakından etkilemesi bekleniyor.