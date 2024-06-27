Naci Görür, Çanakkale depremi sonrası açıkladı: Bekliyoruz

Çanakkale'de dün akşam 4,4 büyüklüğünde deprem panik yaşanmasına sebep oldu. Yer bilimci Naci Görür deprem sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Marmara depremini işaret eden Görür, 'bekliyoruz' dedi...

Çanakkale'de dün akşam yürekler ağza geldi. AFAD Gökçeada merkezli depremin büyüklüğünü 4,4 olarak duyuruldu. Bölge halkı büyük panik yaşarken akıllara yine beklenen Marmara depremi takıldı. Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale depremi sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"MARMARA DEPREMİNİ BEKLİYORUZ"

Paylaşımında Marmara depremini işaret ederek "Bölgede gerilim devam ediyor" diyen Görür açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ege Denizi’nde 4,4 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Ege Denizi içerisindeki KAF FAY ZONUNDA. Bu zonun Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor. Sevgiyle"