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Narin Güran davasında haftalar sonra yeni gelişme! Anneden dikkat çeken başvuru

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Narin Güran davasında haftalar sonra yeni gelişme! Anneden dikkat çeken başvuru
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili anne Yüksel Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin istinaf başvurusunun reddedilmişti. Güran'ın avukatı, kararın bozulması talebiyle Yargıtay'a başvuruldu.

Geçtiğimiz yaz Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cesedi bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı. 

YÜKSEL GÜRAN'IN AVUKATINDAN DİLEKÇE

Küçük kızın annesi, ağabeyi, amcası ve Nevzat Bahtiyar cinayet davasından tutuklanırken anne Yüksel Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin istinaf başvurularının incelenerek kararın hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

Narin Güran davasında haftalar sonra yeni gelişme! Anneden dikkat çeken başvuru - 1. Resim

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİLER

Yargıtay'a gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan temyiz dilekçesinde şu değerlendirmede bulunuldu:

"Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum. Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, dosyadaki mevcut delil durumu, olayın oluş şekli, sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum."

Narin Güran davasında haftalar sonra yeni gelişme! Anneden dikkat çeken başvuru - 2. Resim

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularının ayrı ayrı reddine, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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