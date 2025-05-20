Navigasyona uydu, otomobiliyle boş araziye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mayıs 2025 10:17 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 10:23 - Güncelleme:

Hatay'da gideceği yeri navigasyonla bulmaya çalışan bir sürücü, aracıyla yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Dün gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde talihsiz bir olay meydana geldi. İlgili Haber Ölü köpekleri mezardan çıkarmaya kalktılar! Tepki büyük, salgın hastalık alarmı verildi Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu. YARALANMADAN KURTULDULAR Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar