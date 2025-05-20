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Navigasyona uydu, otomobiliyle boş araziye uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Navigasyona uydu, otomobiliyle boş araziye uçtu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da gideceği yeri navigasyonla bulmaya çalışan bir sürücü, aracıyla yıkımı yapılan binanın boş arazisine uçtu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Dün gece saatlerinde Hatay'ın İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde talihsiz bir olay meydana geldi.

Sürücüsünün navigasyon üzerinden Arsuz ilçesine gitmek istediği otomobil, Pirireis Mahallesi'nde depremde hasar alan ve yıkımı yapılan bina arazisine uçtu.

Navigasyona uydu, otomobiliyle boş araziye uçtu - 1. Resim

YARALANMADAN KURTULDULAR

Kazada araçta hasar oluşurken araçtaki 5 kişinin burnu bile kanamadı. Otomobil çekici yardımıyla araziden kaldırıldı.

Navigasyona uydu, otomobiliyle boş araziye uçtu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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