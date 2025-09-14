Ne evinde ne de ofisinde! Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan 15 Eylül planı ortaya çıktı

CHP, yarın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek 38. Olağan Kurultay’ın iptal davasına hazırlanıyor. 'Şaibeli' olduğu iddia edilen kurultayın davasından çıkabilecek olası bir 'mutlak butlan' kararı sonrası neler yaşanacağı tartışma konusu olurken, gözler ise eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi.

KILIÇDAROĞLU YARIN NE YAPACAK?

CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı çağrıya rağmen kurultay sürecine ilişkin hiç konuşmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü planı belli oldu. Sözcü yazarı Saygı Öztürk, sessizliğini korumaya devam eden Kılıçdaroğlu’nun evinde ya da ofisinde bulunmayacağını, birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildiğini yazdı.

"KARAR İSTENİLDİĞİ GİBİ ÇIKSA BİLE..."

"Kılıçdaroğlu'nın Antalya'da olduğu söylense de, o doğru değil" diyen Öztürk, "Mutlak Butlan, Kılıçdaroğlu’nu da yordu. Birkaç günlüğüne eşiyle birlikte dinlenmeye çekildi. Karar istenildiği gibi çıksa bile Kılıçdaroğlu, ortamın yatışması için en az bir hafta genel merkeze gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

MİTİNGE DAVET YOK

Köşesinde "Kılıçdaroğlu nerede? derseniz, Ankara’ya yakın bir ilçede. Yerini özellikle belirtmiyorum" ifadesine yer veren Öztürk, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin 42. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı öncesinde düzenlenecek Ankara mitingine de katılmayacağı ifade etti.

Mitingle ilgili Kılıçdaroğlu’na bir davet yapıldığına dair de net bir bilgi olmadığını kaydetti.