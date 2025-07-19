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Ne hayallerle beyaz eşya satın aldılar, mağazaya gidince kapı duvar gördüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ne hayallerle beyaz eşya satın aldılar, mağazaya gidince kapı duvar gördüler
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki bir beyaz eşya markasına ait bayiden alışveriş yapan çok sayıda vatandaş, ürünleri teslim edilmeyince mağaza önünde toplandı. Kepenkleri kapalı olan mağazada "Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos’a kadar kapalıyız" yazısı yer alırken, mağdurlar kimseye ulaşamadıklarını söyledi.

Karşıyaka’daki bir yetkili bayiden buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve kurutma makinesi gibi beyaz eşyalar satın alan onlarca kişi, teslimatların yapılmaması üzerine durumu araştırmaya başladı.

"SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KAPALIYIZ"

Telefonlara cevap  alamayan vatandaşlar, mağazaya gidince kepenklerin kapalı olduğunu ve camda yer alan 'Sağlık sorunları nedeniyle 1 Ağustos’a kadar kapalıyız' yazısıyla karşılaştı. Vatandaşlar, belirtilen teslimatların hiçbirinin gerçekleşmediğini, kimseyle iletişim kuramadıklarını belirterek Beko’nun müşteri hizmetlerinden de çözüm alamadıklarını ifade etti.

"MAĞDURLARIN BİRÇOĞU YENİ EVLENECEK"

Dün akşam saatlerinde mağaza önünde toplanan bazı mağdurlar, hem markaya hem kamuoyuna seslenerek yaşanan durumun açıklığa kavuşmasını istedi. Mağaza çalışanlarına ya da yöneticilere hiçbir şekilde ulaşılamadığını belirten vatandaşlar, markanın bu soruna sessiz kalmaması gerektiğini vurguladı.

Mağdurlardan Kubilay Duman, "Biz sadece sahte olduğunu düşündüğümüz faturalarda mağazanın adı olan 'Evne'yi görebiliyoruz. Markanın bizim sorunlarımıza cevap vereceğini tahmin ediyorduk ama müşteri hizmetleri de hep kısa cevaplarla olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Bunlar dünya devi bir markaya yakışan şeyler değil. Burada toplananların bir çoğu yeni evlenecek, yeni ev kuracak kişiler. Kısıtlı imkanlarla buradan beyaz eşya aldılar. Ben de aynı böyleyim. Devlet büyüklerimize de buradan bilgilendirme yapmak isterim" diye konuştu.

Yakın zamanda dünya evine girecek olan ancak eşyaları kendisine teslim edilmeyen Hatice Öner Bilge adlı bir vatandaş ise, "Aramızda yaklaşık 10 gün sonra, 1 ay sonra düğünü olacak insanlar var. Sabah geldiğimizde insanlar kapıyı açıp, içeri girip eşyalarını almak istiyorlardı. Çok doğal olarak insanlar parasını verdikleri ürüne ulaşmaya çalışıyorlar. Biz şu kapıyı kırarak içeri girmek istemedik.  İnsanlar düğün süreçlerinde zaten yeterince stresli ve zor durumdalar. İnsanlar buraya bu markaya güvenerek geldi. Kişinin nerede olduğu belli değil. Bize bir an önce yardım edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Vatandaşlar durumu savcılığa ve Tüketici Hakem Heyetine giderek şikayette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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