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Haberler > Gündem > Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı

Nevşehir'de faciadan dönüldü! Aracı binanın bahçesine devirdi, burnu bile kanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Nevşehir'de sokak arasında ilerleyen bir sürüdü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, demir parmaklıkları kırıp bir binanın bahçesine devrildi. Sürücü yaralanmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nevşehir'de facianın eşiğinden dönüldü. Yasin G. yönetimindeki otomobil bir anda kontrolden çıktı. Sürücü direksiyon hakimiyetini sağlamaya çalışsa da başaramadı. Adından olanlar oldu...

SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Emek Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Sokak üzerinde hızla seyreden araç, demir bariyerleri kırarak bir binanın bahçesin düştü. Sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ne sürücü ne de başka biri kazayı yara almadan atlattı. Apartman sakinleri ise gece yarısı gerçekleşen bu olay karşısında şaşkına döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Olan biten ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere, aracın düşme anı ve sonrasında yaşanılanlar yansıdı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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