Numan Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye Komisyonu"na üye gönderen partilerin liderlerine 'teşekkür' telefonu açtı.
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek.
KURULMUŞ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU
İyi Parti dışındaki tüm partiler komisyona üye verirken, Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş; MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak komisyona katkıları nedeniyle teşekkür etti.
Toplantıya katılacak komisyon üyeleri şu şekilde:
Sayın Abdulhamit GÜL-Gaziantep Milletvekili
Sayın Mustafa ŞEN-Trabzon Milletvekili
Sayın Kürşad ZORLU-Ankara Milletvekili
Sayın Hüseyin YAYMAN -Hatay Milletvekili
Sayın Cüneyt YÜKSEL -İstanbul Milletvekili
Sayın Sunay KARAMIK -Adana Milletvekili
Sayın Selami ALTINOK-Erzurum Milletvekili
Sayın Kemal ÇELİK-Antalya Milletvekili
Sayın Mehmet Sait YAZ-Diyarbakır Milletvekili
Sayın Mahmut Atilla Kaya-izmir Milletvekili
Sayın Şengül KARSLI-İstanbul Milletvekili
Sayın Mehmet ŞAHİN-Kahramanmaraş Milletvekili
Sayın Ayşe BÖHÜRLER-Kayseri Milletvekili
Sayın Radiye Sezer KATIRCIOĞLU-Kocaeli Milletvekili
Sayın Tahir AKYÜREK-Konya Milletvekili
Sayın Ali KIRATLI-Mersin Milletvekili
Sayın Cevahir Asuman YAZMACI-Şanlıurfa Milletvekili
Sayın Gökhan DİKTAŞ-Tekirdağ Milletvekili
Sayın Burhan KAYATÜRK-Van Milletvekili
Sayın Abdurrahman BABACAN-Malatya Milletvekili
Sayın Ersan AKSU-Samsun Milletvekili
Sayın Murat EMİR-Ankara Milletvekili
Sayın Okan KONURALP-Ankara Milletvekili
Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili
Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU-Diyarbakır Milletvekili
Sayın Türkan ELÇİ-İstanbul Milletvekili
Sayın Turan Taşkın ÖZER-İstanbul Milletvekili
Sayın Oğuz Kaan SALICI-İstanbul Milletvekili
Sayın Murat BAKAN-İzmir Milletvekili
Sayın Gökçe GÖKÇEN-İzmir Milletvekili
Sayın Mehmet Salih UZUN-İzmir Milletvekili
Sayın Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT-Kars Milletvekili
Sayın Meral DANIŞ BEŞTAŞ-Erzurum Milletvekili
Sayın Hakkı Saruhan OLUÇ-Antalya Milletvekili
Sayın Cengiz ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili
Sayın Feti YILDIZ-İstanbul Milletvekili
Sayın Muhammed Levent BÜLBÜL-Sakarya Milletvekili
Sayın Halil ÖZTÜRK-Kırıkkale Milletvekili
Sayın Yücel BULUT-Tokat Milletvekili
Sayın Bülent KAYA-İstanbul Milletvekili
Sayın Mehmet Emin EKMEN-Mersin Milletvekili
Sayın Mustafa BİLİCİ-İzmir Milletvekili
Sayın Zekeriya YAPICIOĞLU-İstanbul Milletvekili
Sayın Doğan BEKİN-İstanbul Milletvekili
Sayın Ahmet ŞIK-İstanbul Milletvekili
Sayın İskender BAYHAN-İstanbul Milletvekili
Sayın Mehmet Önder AKSAKAL-İstanbul Milletvekili
Sayın Haydar ALTINTAŞ-İzmir Milletvekili