Numan Kurtulmuş'tan liderlere 'teşekkür' telefonu

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyonun ilk toplantısı, 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Komisyonu açış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek.

KURULMUŞ'TAN TEŞEKKÜR TELEFONU

İyi Parti dışındaki tüm partiler komisyona üye verirken, Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş; MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı arayarak komisyona katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Toplantıya katılacak komisyon üyeleri şu şekilde:

Sayın Abdulhamit GÜL-Gaziantep Milletvekili

Sayın Mustafa ŞEN-Trabzon Milletvekili

Sayın Kürşad ZORLU-Ankara Milletvekili

Sayın Hüseyin YAYMAN -Hatay Milletvekili

Sayın Cüneyt YÜKSEL -İstanbul Milletvekili

Sayın Sunay KARAMIK -Adana Milletvekili

Sayın Selami ALTINOK-Erzurum Milletvekili

Sayın Kemal ÇELİK-Antalya Milletvekili

Sayın Mehmet Sait YAZ-Diyarbakır Milletvekili

Sayın Mahmut Atilla Kaya-izmir Milletvekili

Sayın Şengül KARSLI-İstanbul Milletvekili

Sayın Mehmet ŞAHİN-Kahramanmaraş Milletvekili

Sayın Ayşe BÖHÜRLER-Kayseri Milletvekili

Sayın Radiye Sezer KATIRCIOĞLU-Kocaeli Milletvekili

Sayın Tahir AKYÜREK-Konya Milletvekili

Sayın Ali KIRATLI-Mersin Milletvekili

Sayın Cevahir Asuman YAZMACI-Şanlıurfa Milletvekili

Sayın Gökhan DİKTAŞ-Tekirdağ Milletvekili

Sayın Burhan KAYATÜRK-Van Milletvekili

Sayın Abdurrahman BABACAN-Malatya Milletvekili

Sayın Ersan AKSU-Samsun Milletvekili

Sayın Murat EMİR-Ankara Milletvekili

Sayın Okan KONURALP-Ankara Milletvekili

Sayın Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili

Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU-Diyarbakır Milletvekili

Sayın Türkan ELÇİ-İstanbul Milletvekili

Sayın Turan Taşkın ÖZER-İstanbul Milletvekili

Sayın Oğuz Kaan SALICI-İstanbul Milletvekili

Sayın Murat BAKAN-İzmir Milletvekili

Sayın Gökçe GÖKÇEN-İzmir Milletvekili

Sayın Mehmet Salih UZUN-İzmir Milletvekili

Sayın Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT-Kars Milletvekili

Sayın Meral DANIŞ BEŞTAŞ-Erzurum Milletvekili

Sayın Hakkı Saruhan OLUÇ-Antalya Milletvekili

Sayın Cengiz ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili

Sayın Feti YILDIZ-İstanbul Milletvekili

Sayın Muhammed Levent BÜLBÜL-Sakarya Milletvekili

Sayın Halil ÖZTÜRK-Kırıkkale Milletvekili

Sayın Yücel BULUT-Tokat Milletvekili

Sayın Bülent KAYA-İstanbul Milletvekili

Sayın Mehmet Emin EKMEN-Mersin Milletvekili

Sayın Mustafa BİLİCİ-İzmir Milletvekili

Sayın Zekeriya YAPICIOĞLU-İstanbul Milletvekili

Sayın Doğan BEKİN-İstanbul Milletvekili

Sayın Ahmet ŞIK-İstanbul Milletvekili

Sayın İskender BAYHAN-İstanbul Milletvekili

Sayın Mehmet Önder AKSAKAL-İstanbul Milletvekili

Sayın Haydar ALTINTAŞ-İzmir Milletvekili