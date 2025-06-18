Öğrenciler gözyaşlarına boğulmuştu! LGS'deki skandalla ilgili gerçek ortaya çıktı

Hafta sonu yapılan Liselere Geçiş Sınavı bir skandala sahne oldu. Bursa Nilüfer'de LGS ilk oturumuna giren öğrencilere yanlış kitapçık dağıtıldı. 15 dakika sonra hata fark edilince, sınav sırasında kitapçıklar değiştirildi. Öğrenciler gözyaşlarına boğulurken yaşananların arka planını Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay aktardı.

MAHMUT ÖZAY - Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi'nin 1 No'lu salonunda LGS'ye giren öğrencilere ilk oturumda yanlış kitapçık dağıtıldı. 75 dakika sürecek ilk oturumun başlamasından 15 dakika sonra görevlilerin durumu fark etmesi üzerine sınavın ortasında kitapçıklar değiştirildi.

Bazı öğrencilerin defalarca kitapçığı değişirken, sınav devam ederken yapılan değişiklik öğrencilerde büyük kafa karışıklığı ve strese neden oldu. Sınav sonrasında öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Veliler, öğrencilerin hayatını etkileyecek sınavda yaşanan olaylar nedeniyle sınavın tekrar edilmesini istedi.

"KİTAPÇIKLARIN DAĞITILMA HUSUSU AÇIKÇA BELİRTİLİYOR"

Yaşananların arka planını aktaran Türkiye Gazetesi Eğitim Muhabiri Mahmut Özay, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"LGS'de yanlış kitapçık ile ilgili edindiğim bilgileri aktarayım: Merkezî sınavlarda sınav yapılacak tüm sınav merkezlerinde sınav soru kitapçık dağıtımı sınav merkezlerine gönderilen “Dikkat Edilecek Hususlar” dokümanın Bina Sınav Komisyonunun Yapacağı ve Dikkat Edeceği İşlemler başlığı altındaki 4. ve 5. maddelerinde soru kitapçıklarının adaylara A kitapçığından başlayarak aynı kitapçık türü art arda ve yan yana gelmeyecek şekilde alfabetik (A-B-C-D) sıralı olarak, S düzeninde dağıtılması hususu yer alıyor.

10 DAKİKA EK SÜRE VERİLMİŞ

Ancak ilgili sınav merkezinde adaylara soru kitapçıkları AA, BB, CC, DD şeklinde dağıtılmış. Yanlış dağıtım fark edildiğinde bina sınav komisyonu tarafından soru kitapçıkları değiştirilmiş ve adaylara 10 dakika ek süre verilmiş. Olayla ilgili açılan inceleme de sürüyor."