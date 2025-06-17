LGS'de büyük skandal! Öğrenciler sınav sırasında gözyaşlarına boğuldu

Türkiye genelinde hafta sonu 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bir skandala sahne oldu. Bursa Nilüfer'de LGS ilk oturumuna giren öğrencilere yanlış kitapçık dağıtıldı. 15 dakika sonra hata fark edilince, sınav sırasında kitapçıklar değiştirildi. Büyük stres yaşayan öğrenciler, gözyaşlarıyla sınavı tamamladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet başvurusu yapan veliler, savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Şahinler Anadolu Lisesi'nin 1 No'lu salonunda LGS'ye giren öğrencilere ilk oturumda yanlış kitapçık dağıtıldı. 75 dakika sürecek ilk oturumun başlamasından 15 dakika sonra görevlilerin durumu fark etmesi üzerine sınavın ortasında kitapçıklar değiştirildi. Bazı öğrencilerin defalarca kitapçığı değişirken, sınav devam ederken yapılan değişiklik öğrencilerde büyük kafa karışıklığı ve strese neden oldu. Sınav sonrasında öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine veliler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Veliler, öğrencilerin hayatını etkileyecek sınavda yaşanan olaylar nedeniyle sınavın tekrar edilmesini istedi.

"ÇOCUĞUM 2 GÜNDÜR AĞLIYOR"

Salih Bilge isimli veli, "2025 LGS'de Şahinler Anadolu Lisesi 1 No'lu salonda gözetmen kitapçıkları yanlış dağıtıyor. Daha sonra kitapçıklar değiştiriliyor. Sınıfta kargaşa oluyor. Kargaşada öğrenciler etkileniyor, sınavda ağlamaya başlıyorlar. Telafi anlamında ek süre veriliyor ama maalesef sonradan bu sağlanmıyor. Mağduruz. Görevlilerin yaptığı bir hata, kitapçıkların yanlış dağıtılması, öğrencilerden kitapçıkların alınıp başka bir öğrenciye verilmesi... 13-14 yaşında çocuklar bu krizi yönetemiyor. Bu krizi yönetemedikleri için ağlamaya başlıyorlar. Çocukların sınav güvenliği sağlanamadığı için psikolojilerini bozdular. Bu psikolojilerini düzeltilmesi, artı eş değerde bir sınav yapılmasını istiyoruz. Çocuğum 2 gündür ağlıyor, teselli etmeye çalışıyorum. ‘Baba bir yıllık emeğimin karşılığını kim verecek?' diye soruyor. Ben de buradan yetkililere soruyorum. Bu emeğin karşılığını kim verecek?" şeklinde konuştu.

Salih Bilge

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CİMER'E ŞİKAYET, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Sınav sonrası gerekli yerlere suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bilge, "Sınav başlıyor, 15 dakika sonra hata anlaşılıyor. Bu hatayı düzeltmek için var olan kitapçıkları diğer öğrencilerle değiştiriyorlar. Çocukların odakları kayboluyor. O sırada sınıfa başkaları giriyor. Öğrenciler, polisin bile sınıfa geldiğini söylüyor. Çocuklar ilk oturumdan ağlayarak çıktılar, ikinci oturuma da ağlayarak girdiler. CİMER'e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz mağdur öğrencilere yeni bir sınav yapılması" dedi.

"KAMERALARDA DA VAR"

Sınav esnasında bazı öğrencilerin defalarca kitapçığının değiştiğini söyleyen Sevcan Egemen adlı veli, "Çocuğum morali bozuk şekilde 10 dakika geç çıktı. Yanımıza geldi; anlatmak istemedi, sadece ağladı. Avutmaya çalıştık ama anlatmadı. Sonra ikinci oturuma girdi. Sınav sonrası 'Böyle bir durum yaşandı' diye anlattı dedi.

Sevcan Egemen

Sınav bittikten sonra daöğrencilerin gözyaşı döktüğünü vurgulayan Sevcan Egemen, "Tutanaklar tutulmuş. Yeğenimin anlattığı kadarıyla ilk sınava girmişler; 2 gözetmen ve bir salon başkanı var. 15 dakika geçtikten sonra konuşmalar başlamış. Gözetmenden biri sınav kitapçıklarını yanlış dağıttığını bildirmek için aşağı iniyor. Salon başkanı çocuklardan soru kitapçıklarını geri alıyor ve işaretleme yaptılarsa silmelerini istiyor. Doğru bir şekilde dağıtıyor ama farklı kitapçıklar, farklı çocuklara gelmiş oluyor. Yeğeniminkinin üstünde başka birinin ismi yazıyormuş. Onu silmiş, kendi ismini yazmış. Hatta yeğenimin önündeki birinin üç defa sınav kitapçığı değişmiş. Tabii ki bu çocuklara çok olumsuz yansımış. Sonrasında sınıfa aşağıdan bir sürü başka salon görevlileri gelmiş. Sınıfta konuşmalar, ağlamalar başlamış. Sonrasında da haliyle bu çocuklara yansımış. Hatta ‘Acaba yanlış mı yapıyoruz?' demiş. 'Başkasının kitapçığı mı?' diye tedirginlikle sınava devam etmişler. Yeğenim de tabii ki bu durumdan çok olumsuz etkilenmiş ağlamalardan konsantre olamamış. Zaten bu kameralarda da var. Gerekli yerlere şikayetlerimizde bulunduk. Hukuki süreç başladı. Çünkü çocuklar bir kez sınava giriyor. Bunun üniversite sınavı gibi tekrarı yok. Çok emek verdiler ve bu emeklerinin bu şekilde heba olmasını istemiyoruz. Yeğenim gece gündüz çalıştı. Orada ağlayanlar sınav bittikten sonra hala ağlıyorlardı" ifadelerini kullandı.