Türkçenin en zor sınavıydı! İki oturumda LGS heyecanı

Ortaokulu bitiren bir milyon aday, liselere geçiş sınavında ter döktü. Uzmanlara göre Türkçe, matematik, sosyal zordu. Adaylar son yılların en zor Türkçe testiyle karşılaştı

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8’inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 10 bin 916 öğrenciye yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav iki oturum hâlinde yapıldı. İki imtihan oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Sınavdan sonra cevap anahtarı bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Sınav sonuçları, 11 Temmuz’da açıklanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

EN ZOR TÜRKÇE SINAVI

Bilfen Ortaokulları Türkçe Bölüm Başkanı Sündüs Demirdağ Tunçer, Türkçe sınavının son zamanların en zoru olduğunu ifade etti. Tunçer, sınavda önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının sayısının azaldığını; metin yükü fazla ve çeldiricileri yüksek anlam bilgisi sorularının arttığını söyledi. 2025 LGS matematik sınavının ise genel olarak görselleri yoğun, metinleri sade ve anlaşılır sorulardan oluştuğu ifade edildi. Yine aynı okulun matematik bölümü başkanı Özer Ataç da LGS’de kuvvetli çeldiricilerden oluşan, birden fazla kazanım içeren soruların dikkat çektiğini ifade etti.

Uzman eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, 2025 LGS sınavında bu yıl bilgi ezberinden çok yorum, analiz ve dikkat becerilerinin öne çıkarıldığını ifade etti. Bozyiğit “Bu yıl LGS puanlamasında matematik en belirleyici branş olacaktır” yorumunu yaptı.

ÖĞRENCİLER İÇERİDE VELİLER DIŞARIDA

LGS’de veliler de en az öğrenciler kadar heyecan yaşadı. Okul önünde toplanan veliler, içeri giren çocuklarına el sallamak için birbiriyle yarıştı. Arkada kalan velilerin ‘Çocuğunu gören çekilsin, görmeyenler görsün’ diye talepte bulunması dikkat çekti.

'ARDA GÜLER'Lİ SORU

LGS’de, Türkiye A Millî Futbol Takımı ve Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’le ilgili soru geldi. Soru, Arda Güler’in Real Madrid formasıyla attığı bir golün ardından yaptığı gol sevincine dair oldu. Güler’in “Bu, tevekkül inancımın göstergesidir” sözlerinin hatırlatıldığı soruda, “tevekkül inancı” ile asıl anlatılmak istenenin ne olduğu soruldu.