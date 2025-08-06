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Öğrencileri ve çocukları kahroldu! İngilizce öğretmeni kansere yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Öğrencileri ve çocukları kahroldu! İngilizce öğretmeni kansere yenik düştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’da İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki İlknur Kaya Yanal, yakalandığı kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Yanal’ın vefatı, ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen öğretmenin cenazesi, Yıldırım Beyazıt Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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