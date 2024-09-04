Oğuz Murat Aci’nin babasından Timur Cihantimur'un bilirkişi raporuna sert tepki

Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Eylül 2024 23:33 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 00:09 - Güncelleme:

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu. TGRT Haber'de canlı yayına katılan Aci'nin acılı babası, Timur Cihantimur'u sadece yüzde 25 kusurlu gösteren bilirkişi raporuna sert tepki gösterdi. Özer Aci, mücadelesine devam edeceğini vurguladı.