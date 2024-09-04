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Oğuz Murat Aci’nin babasından Timur Cihantimur'un bilirkişi raporuna sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da ehliyetsiz bir şekilde araç kullanan Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden oldu. TGRT Haber'de canlı yayına katılan Aci'nin acılı babası, Timur Cihantimur'u sadece yüzde 25 kusurlu gösteren bilirkişi raporuna sert tepki gösterdi. Özer Aci, mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

İstanbul'da mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu.

TGRT Haber'de canlı yayına katılan baba Özer Aci, söz konusu bilirkişi raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Oğuz Murat Aci’nin babasından Timur Cihantimur'un bilirkişi raporuna sert tepki - 1. Resim

Rapor sonrası tekrar hançerlendiklerini ifade eden Özer Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar" diyerek, mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Aci, "Biraz ölüye saygı duysunlar, ayakta duran bir baba var" dedi. 

EYLEM TOK VE OĞLUNA SESLENDİ

Acılı baba Aci, ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna "Gelip Türk adaletine sığınsınlar. Tek değilim, acımı acısı olarak paylaşanlar var. Biraz merhamet bekliyoruz. Ölene çamur atmak çok kolay" sözleri ile seslendi. 

RAPOR İADE SÜRECİNİ ETKİLEYECEK Mİ?

Özer Aci, raporun yüreklerindeki acıyı tekrar gün yüzüne çıkarttığını dile getirerek "Bu raporun iade sürecini etkileyeceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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