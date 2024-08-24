ABD'de savcılık Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi için kararını verdi

ABD'de yakalanan, Eylem Tok ve ehliyetsiz kullandığı otomobille bir kişinin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi. Savcılık, Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesini ve kararın onayı için ABD Dışişleri Bakanlığı'na sunulmasını istedi.

Timur Cihantimur'un avukatları açıkladı! O kaçmadı, annesine itaat etti

Timur Cihantimur'un avukatları açıkladı! O kaçmadı, annesine itaat etti

Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile kaza yaparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olmuştu. Annesi tarafından önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçırılan Cihantimur, burada yakalandı. Savcılık, Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesi hakkında kararını verdi.

EHLİYETSİZ KULLANDIĞI OTOMOBİLLE BİR KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan ve ABD'nin Boston kentinde annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Massachusetts Eyalet Bölge Başsavcısı Vekili Joshua Levy, Cihantimur’un yargılandığı mahkemeye sunduğu dilekçede sanığın Türkiye’ye iade edilmesiyle ilgili kararın yapılacak duruşma öncesinde alınmasını istedi.

KAÇTIĞI ABD'DE YAKALANDI

Levy, mahkemeden ayrıca Cihantimur’un taksirle adam öldürme ve yaralanmaya neden olma suçundan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Türkiye'ye iade edilebilir olduğunu tasdik etmesi için kararını ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunmasını talep etti.

Savcılık Cihantimur’un avukatlarının daha önce hakime yaptıkları başvuruda davanın düşürülmesi talebine de itiraz etti.

ABD'DE SAVCILIKTAN TÜRKİYE'YE İADE KARARI

Savcılık, Cihantimur'la ilgili son bir iade duruşmasının yapılması ancak Türkiye’nin iade için sunduğu delillerin değerlendirilerek anlaşmaya uygunluk ve ABD hukukunda tanımlanan tasdik için yasal gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cihantimur’un avukatları yeniden tahliye talebinde bulunmuştu. Mahkemeye sunulan psikiyatri raporu için gizlilik talep eden avukatlar Cihantimur’un annesinin ABD’ye gitme kararına itaat ettiği savunmuştu.